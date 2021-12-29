Жителя Нижнего Тагила отправили на 8,5 лет в колонию за смертельную аварию

Подсудимого взяли под стражу в зале суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила Максим Ячменев отправиться на 8,5 лет в колонию общего режима за то, что спровоцировал ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму два миллиона рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда, - говорится в сообщении.

Также Ячменева лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Приговор пока не вступил в силу.

Смертельная авария произошла 15 февраля 2021 года около десяти утра. Осужденный в пьяном виде находился за рулем Chery Tiggo. На трассе Нижний Тагил - Висимо-Уткинск - Усть-Утка он нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и допустил занос.

Машина выехала на встречную полосу. Там Ячменев столкнулся с «ВАЗ 21070». Отечественная легковушка в свою очередь врезалась с попутным Renault Kaptur. В аварии погибли пассажир Chery Tiggo, водитель и пассажир «ВАЗ 21070».

Ячменева признали виновным по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

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