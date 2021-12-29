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Общество29 декабря 2021 8:22

Свердловские власти увеличили финансирование Режа на 5,3 млрд рублей

До 2024 года на развитие территории потратят 11,5 млрд рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские власти увеличили на 5,3 миллиарда рублей финансирование Режевского городского округа. Теперь в развитие территории вложат 11,5 миллиарда рублей. Такое постановление подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.

- Программа до 2024 года включает планы по строительству в Реже поликлиники, а также запланирован капитальный ремонт Режевской центральной районной больницы. На эти цели из федерального и областного бюджетов будет направлено до 2024 года 306,3 миллиона рублей, - говорится в сообщении.

Также 945,5 миллиона рублей потратят на проектирование и строительство новых школ. Эти деньги поступят из областного и местного бюджетов. Кроме того власти выделят 499 миллионов рублей на реконструкцию моста над железной дорогой Екатеринбург-Реж-Алапаевск.

Кроме того, до 2024 года в микрорайоне Быстринский хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс за 199 миллионов рублей. Помимо этого, дополнительные 15,8 миллиона рублей потратят на улучшение жилищных условий для проживающих в сельской местности. Всего на строительство жилья выделят 1,6 миллиарда рублей.

Еще 1,6 миллиарда рублей потратят на развитие системы ЖКХ. А 79 миллионов рублей отдадут на реконструкцию объектов молочного скотоводства. При этом власти прогнозируют, что инвестиции бизнеса на территории Режевского ГО составят 92,7 миллиона рублей. Они пойдут на строительство объектов торговли и общественного питания.

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