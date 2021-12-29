Юный блогер из Екатеринбурга попал на кулинарное шоу к Константину Ивлеву

Победитель шоу сможет попасть на шоу «Адская кухня» Ивлева. Фото: телеканал «Пятница!»

В предновогоднем выпуске кулинарного реалити-шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым снялся 17-летний фуд-блогер Валерий Гагарин из Екатеринбурга. Об этом сообщает телеканал «Пятница!».

- Вместе с поваром из Екатеринбурга за победу сразятся еще пять поваров из разных регионов страны. Они пройдут три испытания, - говорится в сообщении.

Победитель шоу сможет попасть на шоу «Адская кухня» Ивлева. Помогать оценивать блюда будет телеведущая Ольга Бузова.

- Я мечтаю о том, чтобы одно, два, три или четыре ваших блюда навсегда вытеснили салат «Оливье» и «Сельдь под шубой» как олицетворение новогоднего стола, - заявил в выпуске Ивлев.

Валерий Гагарин из Екатеринбурга уже в 15 лет открыл свою кулинарную школу. Сейчас преподает мастер-классы по всей России. На его странице в Instagram указано, что он начал готовить в 13 лет.