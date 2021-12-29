Большая часть работодателей пересмотрят зарплаты свердловчан в 2022 году

Средний доход свердловчан составляет 51,7 тысяч рублей до вычета налогов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области большая часть работодателей пересмотрят зарплаты сотрудников в 2022 году. В среднем они хотят повысить зарплаты уральцам на 5%. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- Почти половина компаний в Свердловской области проводят пересмотр зарплат сотрудников исключительно по решению руководства (48,6%), - говорится в исследовании.

При этом еще 31,6% компаний делают это каждый год, а 4,2% организаций - два раза в год. Однако 11,1% компаний не собираются пересматривать зарплаты.

В декабре 2021 года менять зарплату будут только 6,9% работодателей. В январе 2022 год этим вопросом займутся 20,7% компаний. Еще 17,2% пересмотрят зарплаты в феврале, 3,4% - в марте, 17,2% - в апреле, 3,4% - в мае, 6,9% - в июле.

При этом средний доход свердловчан составляет 51,7 тысяч рублей до вычета налогов. А совокупный доход вместе с премиями доходит до 60,2 тысяч рублей до вычета налогов.

В основу исследовании лег анализ кадровых планов, полученных «Банком данных заработных плат» напрямую от 72 компаний из Свердловской области.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка