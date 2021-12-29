Реконструкцию моста планируют начать в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия согласовала реконструкцию моста на Малышева, не учитывая большинство предложений горожан. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте администрации города. По итогу общественных обсуждений было отклонено 25 из 26 замечаний.

- Все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург», - сообщается в документе.

Фото: администрация Екатеринбурга

Напомним, реконструкцию моста планируют начать в 2024 году. Ранее сообщалось, что рабочие проложат туннель и оборудуют два пешеходных моста, которые свяжут противоположные берега Исети. Кроме того, по замыслам архитекторов, ширина проезжей части путепровода будет расширена с 10 до 14 метров.

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