В Екатеринбурге иномарка насмерть сбила пешехода

Водитель пояснил, что ехал со скоростью 60 километров в час. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на 13 километре дублера Сибирского тракта иномарка «Хонда Фит», за рулем которой находился 49-летний мужчина, сбила насмерть пешехода, шедшего по проезжей части. Как сообщает городская Госавтоинспекция, инцидент произошел 28 декабря в 18:37.

- В результате ДТП 39-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ГИБДД.

Водитель пояснил, что ехал со скоростью 60 километров в час, неожиданно с левой стороны дороги увидел пешехода. Он резко затормозил, но столкновения не удалось избежать. Было выяснено, что мужчина четыре раза привлекался за нарушения ПДД. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.

По факту ДТП проводится расследование. На место приезжали руководители ГИБДД и следственно-оперативная группа.