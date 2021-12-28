В Екатеринбурге горожане определили топ-5 территорий для благоустройства в 2023 году

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге горожане выбрали топ-5 территорий, которые необходимо благоустроить в 2023 году в первоочередном порядке. В мэрии рассказали, что в опросе приняли участие больше 80 тысяч человек.

- Первое место занял Преображенский парк в Академическом районе, объект набрал наибольшее количество голосов – 75 %, также в список вошли: Летний парк «Уралмаш»; Сад имени Ф. Энгельса; Парк имени Блюхера; Парк имени 50-летия ВЛКСМ, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кстати, общественные территории, вышедшие в шорт-лист, в начале 2022 года будут выставлены на итоговое голосование для определения победителя. Напомним, что сбор предложений с целью определения наиболее востребованных у жителей уральской столицы общественных территорий для последующего комплексного благоустройства проводится администрацией Екатеринбурга ежегодно.