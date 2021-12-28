В ликвидации последствий пожара задействованы 47 человек личного состава и 14 единиц спецтехники Фото: МЧС по Свердловской области

На Эльмаше пожар произошел в здании цеха, расположенного на улице Фронтовых Бригад. Пламя вспыхнуло в покрасочной камере на втором этаже. По данным МЧС, площадь пожара составила 40 квадратных метров.

- В 13:29 поступило сообщение о пожаре. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. Пострадавших нет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

В МЧС отметили, что здание цеха не имеет отношения к Уральскому турбиномоторному заводу.

Фото: МЧС по Свердловской области

Локализовать огонь пожарным удалось спустя 30 минут. Еще через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. В ликвидации последствий пожара задействованы 47 человек личного состава и 14 единиц спецтехники.

Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.