Когда идею о смотровой площадке воплотят в жизнь пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под куполом екатеринбургского цирка может появиться смотровая площадка. Идею планируют воплотить в жизнь во время реконструкции здания.

- Поскольку у нас проводится именно реконструкция, мы можем предлагать разные варианты трансформации здания. В настоящее время мы предложили проектировщикам рассмотреть возможность создания смотровой площадки на крыше цирка, проект сейчас в работе, - рассказала директор Екатеринбургского государственного цирка Тамара Бортникова. - Это новый формат взаимодействия со зрителями, современный и уникальный!

Она отметила, что идея о смотровой площадке пришла весной, когда в цирке подарили нескольким парам молодоженов возможность провести фотосессию под куполом здания. Когда именно начнутся работы пока неизвестно. Сейчас готовится проектная документация.

Напомним, что на реконструкцию здания цирка планируют выделить 2,25 миллиарда рублей. Финансирование будет происходить из федерального бюджета.