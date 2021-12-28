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Общество28 декабря 2021 7:31

В Нижнем Тагиле прокуратура потребовала убрать свалку на Полюсной

Сотрудники ведомства направили исковое заявление в суд
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Собственники мусора установлены не были, поэтому ответственность за его ликвидацию прокуратура возложила на администрацию города

Собственники мусора установлены не были, поэтому ответственность за его ликвидацию прокуратура возложила на администрацию города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила проверила несанкционированную свалку за зданием на улице Полюсная, 3а, где кучами лежат куски бетонных и деревянных перекрытий, шифер, старая мебель и автомобильные покрышки. КАМАЗы с отходами приезжают сюда регулярно.

Прокуратура выявила три незаконные свалки на площади 573 квадратных метров. Общий объем мусора составил 120 куб. м. Об этом сообщил в официальном ответе TagilCity.ru нижнетагильский природоохранный прокурор Григорий Битюков. После проверки сотрудники ведомства направили исковое заявление в суд с требованием ликвидировать свалки отходов.

Отметим, что собственники мусора установлены не были, поэтому ответственность за его ликвидацию прокуратура возложила на администрацию города.