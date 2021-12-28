В Нижнем Тагиле прокуратура потребовала убрать свалку на Полюсной

Собственники мусора установлены не были, поэтому ответственность за его ликвидацию прокуратура возложила на администрацию города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила проверила несанкционированную свалку за зданием на улице Полюсная, 3а, где кучами лежат куски бетонных и деревянных перекрытий, шифер, старая мебель и автомобильные покрышки. КАМАЗы с отходами приезжают сюда регулярно.

Прокуратура выявила три незаконные свалки на площади 573 квадратных метров. Общий объем мусора составил 120 куб. м. Об этом сообщил в официальном ответе TagilCity.ru нижнетагильский природоохранный прокурор Григорий Битюков. После проверки сотрудники ведомства направили исковое заявление в суд с требованием ликвидировать свалки отходов.

Отметим, что собственники мусора установлены не были, поэтому ответственность за его ликвидацию прокуратура возложила на администрацию города.