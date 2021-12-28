В Екатеринбурге кошек из приюта сняли в рекламе продуктового магазина

Фото: telegram-канал Всякие мысли, Иван Зайченко

В Екатеринбурге питомцев из приюта «Кошачье сердце» сняли в рекламе «Жизньмарта». Таким образом кошкам хотят найти дом. Об этом рассказал в своем telegram-канале владелец сети Иван Зайченко.

- Не покупайте себе породистых кошек. Они всегда найдут себе хозяина. И по моему собственному опыту, у них всегда скверный характер. Они любят ходить в туалет где ни попадя и вечно царапают мебель. Пожалуйста, возьмите лучше кошку с трудной судьбой у Марии, - написал Иван.

Он также рассказал, что приют «Кошачье сердце» существует с 2014 года. Все его сотрудники работают в нем, как волонтеры, не получая зарплаты. В приют забирают бездомных кошек, выхаживают их и ищут им дом. Ежемесячные расходы на приют, когда не поступают тяжелобольные кошки, около 60 тысяч.