В Екатеринбурге признали нелегальной компанию, которая развешивала плакаты с Сергеем Мавроди

«Возрожденная МММ. Финансовая Распределенная Сеть имени Сергея Мавроди» попала в список нелегальных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге признали нелегальной компанию, которая развешивала на билбордах плакаты с Сергеем Мавроди. Информацию об этом подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе уральского отделения Центробанка.

- Банк России включил компанию, которая действует под названием «Возрожденная МММ. Финансовая Распределенная Сеть имени Сергея Мавроди», в список нелегальных финансовых организаций, - рассказала начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина. - Этот интернет-проект имеет признаки финансовой пирамиды и информация о ней направлена в правоохранительные органы.

Она отметила, что о рекламе сомнительной компании можно сообщить регулятору. На сайте Банка России есть анонимная форма для таких обращений. Также Елена Дружинина напомнила, что привлекать деньги у граждан могут только те организации, которые находятся под надзором Банка России - кредитно-потребительские кооперативы, микрофинансовые компании, брокеры, управляющие компании и другие организации, которые либо имеют лицензию регулятора, либо состоят в государственном реестре.

- Проверить компанию на легальность можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн», - добавила Елена Дружинина. - Если доверить средства тем, кого нет в перечнях Банка России, человек остается незащищенным и есть риск того, что деньги пропадут.