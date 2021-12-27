Средняя зарплата свердловчан за год подросла почти на 10%

В октябре 2021 года заработок уральцев подрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре 2021 года средний заработок жителей Свердловской области составил 47 862 рублей, что на 9,5% выше, чем годом ранее. Такие данные привел Свердловскстат.

Самые высокие официальные зарплаты в Екатеринбурге у финансистов и страховщиков, которые в среднем получают по 75,5 тысячи рублей. Специалисты сфера информации и связи зарабатывают по 73,9 тысячи рублей.

Самые низкие зарплаты у сотрудников гостиничной сферы и предприятий общепита, они зарабатывают в среднем всего 26,7 тысячи рублей в месяц. Их доходы уменьшились с началом пандемии, однако с октября 2020 по октябрь 2021 года он вырос на 8,8%.

В июне этого года средняя зарплата в Свердловской области составляла 49,9 тысячи рублей, а в январе – всего 42,9 тысячи рублей из-за длинных выходных.