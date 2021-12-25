Сейчас проводится строительная экспертиза конструкции здания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музей уральского рок-клуба откроют в епархиальном доме Екатеринбурга. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

На данным момент составляются сметы для переоборудования под концертный зал, и проводится строительная экспертиза конструкции здания.

- Мне бы хотелось - и я готов по этому поводу (провести) встречу с представителями Свердловского рок-клуба - чтобы там сделали музей Свердловского рок-клуба", - рассказал митрополит.

Ранее было известно, что городская епархия реконструирует бывший Свердловского рок-клуба на улице Володарского для духовно-просветительского центра.