Сейчас проводится строительная экспертиза конструкции здания.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Музей уральского рок-клуба откроют в епархиальном доме Екатеринбурга. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
На данным момент составляются сметы для переоборудования под концертный зал, и проводится строительная экспертиза конструкции здания.
- Мне бы хотелось - и я готов по этому поводу (провести) встречу с представителями Свердловского рок-клуба - чтобы там сделали музей Свердловского рок-клуба", - рассказал митрополит.
Ранее было известно, что городская епархия реконструирует бывший Свердловского рок-клуба на улице Володарского для духовно-просветительского центра.