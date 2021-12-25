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Происшествия25 декабря 2021 17:05

В Нижнем Тагиле иномарка на повороте влетела в ВАЗ

В ДТП никто не пострадал
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В ДТП никто не пострадал.

В ДТП никто не пострадал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле иномарка на повороте влетела в ВАЗ. Как сообщает ГИБДД Свердловской области инцидент произошел 25 декабря в 18:00 на перекрестке улиц Кулибина-Восточное.

Водитель «Рено Логан», двигаясь на зеленый свет, не пропустил машину ВАЗ, за рулем которой находился 33-летний мужчина.

- В результате ДТП, водитель автомобиля ВАЗ серьезных травм не получил, осмотрен врачами скорой медицинской помощи и отпущен домой, - рассказали в ГИБДД.

Напомним, что в массовом ДТП на пятом километре трассы «Николо - Павловское –Алапаевск» пострадала 11-летняя девочка. Как сообщает свердловская Госавтоинспекция, ребенок был госпитализирован с переломом ключицы в больницу. В момент ДТП маленькая пассажирка находилась в «КИА», которой управлял ее 38-летний отец. Девочка была пристегнута ремнем безопасности.