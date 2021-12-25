В Екатеринбурге женщине-инвалиду дали квартиру после вмешательства прокуратуры

Свердловчанка с детства жила без родителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге женщине-инвалиду дали благоустроенную квартиру. Как сообщает прокуратура Свердловской области заявительница с детства жила без попечителей и воспитывалась в специальных учреждениях.

- За время нахождения в специализированных учреждениях законные представители не закрепили за заявительницей жилое помещение, а также не поставили ее на учет в целях предоставления жилого помещения по достижении 18-летнего возраста, - рассказали в прокуратуре.

Делом женщины занялся прокурор. Он подал иск в Управление социальной политики по Чкаловскому району с требованием включить свердловчанку в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Региональный суд удовлетворил заявление прокурора и выделил заявительнице благоустроенную квартиру.