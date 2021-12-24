В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после обнаружения останков 14 человек

Максимальное наказание по статье предусматривает до трех месяцев ареста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полиция возбудила уголовное дело за осквернение могил после обнаружения останков 14 человек, найденных в Ленинском районе города. Кости были обнаружены местными жителями в конце октября недалеко от кладбища. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Дознанием отдела полиции № 16 возбуждено уголовное дело по надругательству над телами умерших и местами их захоронения (ч.1 ст. 244 УК РФ), - пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Максимальное наказание по статье предусматривает до трех месяцев ареста, отметили в ведомстве. Экспертам предстоит определить возраст погибших и причину их смерти, дело передали в следственный комитет.