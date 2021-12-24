В Сургуте вырос спрос на уборщиков снега

Снежная зима взвинтила цены на услуги дворников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Югре зима началась с больших снегопадов, из-за чего коммунальные службы не всегда вовремя справлялись с последствиями непогоды. Частному сектору тоже пришлось нелегко, владельцы домов не сразу смогли убрать тонны снега.

В этой ситуации большим спросом стали пользоваться услуги уборщиков снега. По данным портала ugra-tv.ru, спрос на специалистов на сайте «Авито» в декабре 2021 года вырос в 6 раз по сравнению с концом прошлого года.

Уборка снега обходится жителям Сургута в 1 300 рублей. Однако часть рабочих предлагает свои услуги по цене менее 1 000 рублей. Специалисты советуют обсуждать точную сумму на месте до начала работ по расчистке от снега.

Помимо, собственно, уборки снега рабочие могут сбить сосульки с козырьков крыш.