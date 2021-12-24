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Общество24 декабря 2021 15:16

В Сургуте вырос спрос на уборщиков снега

Объявления размещают на сайте «Авито»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Снежная зима взвинтила цены на услуги дворников

Снежная зима взвинтила цены на услуги дворников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Югре зима началась с больших снегопадов, из-за чего коммунальные службы не всегда вовремя справлялись с последствиями непогоды. Частному сектору тоже пришлось нелегко, владельцы домов не сразу смогли убрать тонны снега.

В этой ситуации большим спросом стали пользоваться услуги уборщиков снега. По данным портала ugra-tv.ru, спрос на специалистов на сайте «Авито» в декабре 2021 года вырос в 6 раз по сравнению с концом прошлого года.

Уборка снега обходится жителям Сургута в 1 300 рублей. Однако часть рабочих предлагает свои услуги по цене менее 1 000 рублей. Специалисты советуют обсуждать точную сумму на месте до начала работ по расчистке от снега.

Помимо, собственно, уборки снега рабочие могут сбить сосульки с козырьков крыш.