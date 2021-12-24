Из Кольцово впервые запустят рейсы в Курск

В Курск будут летать самолеты Bombardier CRJ 200 вместимостью до 50 пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга впервые начнут летать самолеты в Курск. Первый рейс запланирован на 2 января 2022 года. Продолжительность полета составит 4 часа 10 минут: вылет из Кольцово - в 10:05, прибытие в Казань - в 11:40, прибытие в Курск - в 12:10 по местному времени.

- Курск подходит для путешествия в новогодние праздники - город славится туристическими программами для детей и взрослых, - рассказали в пресс-службе Кольцово. - Любителям истории понравятся мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне, а также экскурсии в областные поселения, где сохранились потрясающие монастыри и музеи.

Полеты начнет выполнять авиакомпания «РусЛайн». Планируется, что в Курск будут летать самолеты Bombardier CRJ 200 вместимостью до 50 пассажиров. Рейсы запланированы по средам и воскресеньям.