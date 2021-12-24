Движение транспорта ограничили из-за аварии на сетях водопровода

В Екатеринбурге закрывают движение транспорта по Серова из-за аварии на сетях водопровода. Об этом предупредили в администрации Екатеринбурга.

- МУП «Водоканал» закроет движение транспорта по улице Серова, от улицы Большакова до улицы Фурманова, до 25 декабря 2021 года, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Перекрытие участка улицы коснется и общественного транспорта. На время проведения ремонтных работ изменится схема движения автобусного маршрута № 46 - он будет следовать по улице Сурикова.

Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.