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Общество24 декабря 2021 6:40

В Екатеринбурге закрывают движение транспорта по Серова

На участке улицы произошла авария на сетях водопровода
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Движение транспорта ограничили из-за аварии на сетях водопровода

Движение транспорта ограничили из-за аварии на сетях водопровода

В Екатеринбурге закрывают движение транспорта по Серова из-за аварии на сетях водопровода. Об этом предупредили в администрации Екатеринбурга.

- МУП «Водоканал» закроет движение транспорта по улице Серова, от улицы Большакова до улицы Фурманова, до 25 декабря 2021 года, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Перекрытие участка улицы коснется и общественного транспорта. На время проведения ремонтных работ изменится схема движения автобусного маршрута № 46 - он будет следовать по улице Сурикова.

Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.