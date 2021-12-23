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Общество23 декабря 2021 16:12

В Нижнем Тагиле женщину оштрафовали за нападение на полицейского

Все произошло 26 августа этого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По решению суда за свой поступок она должна заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей

По решению суда за свой поступок она должна заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 47-летнюю местную жительницу осудили за нападение на полицейского, ее признали виновной по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Все произошло 26 августа этого года, тогда женщина в компании своих знакомых распивала алкоголь во дворе жилого дома, чем привлекла внимание сотрудников ППС.

- Полицейские подошли к подвыпившим гражданам и разъяснили суть совершенного ими нарушения – нахождения в состоянии опьянения в общественном месте. Также гражданам объявили, что в отношении них будут применены меры административного характера, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Женщину не устроило, что ее хотят привлечь к ответственности, поэтому она неожиданно напала на одного из полицейских. По решению суда за свой поступок она должна заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.