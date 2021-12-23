В Екатеринбурге на здании Теле-клуба появилось огромное граффити

Рисунок изобразили на площади 230 квадратных метров. Фото: пресс-служба Теле-клуба

В Екатеринбурге на здании Теле-клуба появился большой рисунок парня и девушки, которые слушают музыку. Как сообщает пресс-служба клуба граффити расположилось на площади 230 квадратных метров.

На фасаде также изображены Белая башня и Цирк – доминанты города. Эскиз был разработан с помощью кураторов фестиваля «Стенография», идею разрабатывали Яндекс Go и Tele-Club Group, а сам мурал создавался целый год.

- Возникла идея - создать граффити, которое будет не только отображать, с чем пришлось столкнуться каждому из-за пандемии, но и давать надежду, придавать сил и уверенности в завтрашнем дне, - рассказала PR-директор концертного холдинга Ксения Табашникова.

Tele-club считает, что это визуальное выделение доказывает достопримечательность заведения. Напомним, что по итогам 2021 года оно заняло 11-ое место в рейтинге самых посещаемых клубов мира согласно исследованию международного издания Pollstar.