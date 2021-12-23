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Общество23 декабря 2021 8:39

В Компрессорном открылся новый участковый пункт полиции

Он расположен на первом этаже дома на Яскина,14
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Новый пункт расположен на первом этаже жилого дома на улице Яскина, 14 Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Новый пункт расположен на первом этаже жилого дома на улице Яскина, 14 Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В микрорайоне Компрессорный открылся новый участковый пункт полиции. Он расположен на территории отдела полиции № 6, на первом этаже жилого дома на улице Яскина, 14.

- Подобные опорные пункты открываются на регулярной основе, сотрудникам МВД работать здесь комфортно, ведь они занимаются сложным, но благородным делом - защитой интересов граждан от преступных посягательств, - отметили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Представители власти, в том числе администрации города, и сотрудники МВД перерезали красную ленточку.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В УМВД отметили, что Компрессорный является одним из самых динамично развивающихся районов Екатеринбурга и открытие участкового пункта полиции здесь в преддверии новогодних праздников - это вклад в поддержание правопорядка.