Уральские предприятия ЕВРАЗа подтвердили соответствие энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001

ЕВРАЗ НТМК постоянно ведет работу по энергоэффективности предприятия

ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат и ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат получили сертификаты компаний Bureau Veritas (Бюро Веритас Сертификейшн Русь) и «Ростехсерт» о соответствии системы энергоменеджмента требованиям новой версии стандарта. Это подтверждает экологически ответственный подход компании.

На ЕВРАЗ КГОК успешно прошел внешний первичный аудит производственных, управленческих и вспомогательных процессов, на ЕВРАЗ НТМК – ресертификационный инспекционный аудит. Они показали, что система энергоменеджмента на предприятиях дивизиона «Урал» полностью соответствует требованиям новой версии международного стандарта ISO 50001.

Эксперты Bureau Veritas высоко оценили соответствие документации требованиям законодательства РФ и саму систему энергоменеджмента на комбинатах. Она встроена в общую бизнес-систему ЕВРАЗа, предполагает постоянное развитие и полностью отражает принципы международного стандарта.

Управление ЕВРАЗ КГОК

«Уральские предприятия первыми в ЕВРАЗе подтвердили соответствие энергоменеджмента международному стандарту, – отмечает директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин, – На ЕВРАЗ НТМК система энергетического менеджмента была внедрена и впервые сертифицирована еще в 2017 году. Раз в три года она проходит ресертификацию, еще раз в год – надзорные аудиты. ЕВРАЗ КГОК за год сумел добиться высокой степени внедрения системы энергоменеджмента по требованиям стандарта ISO 50001. Аудиторы особенно отметили этот факт, так как многие предприятия добиваются такого результата несколько лет».

С момента внедрения системы энергоменеджмента ЕВРАЗ НТМК удалось снизить затраты на закупку энергоресурсов на сумму более 800 млн рублей, а также существенно снизить нагрузку на экологию. Контрагентам комбината ресертификация гарантирует, что они приобретают продукцию, при производстве которой используется оптимальная доля энергоресурсов.

ISO 50001-2018 – международно-признанный стандарт в энергетической сфере. Он максимально интегрируется с другими системами менеджмента, так как в нем собраны предложения для повышения энергоэффективности от лучших специалистов из 60 стран. Стандарт позволяет достичь реальной экономии на платежах за топливно-энергетические ресурсы, снизить себестоимость выпускаемой продукции, проанализировать риски, улучшить возможности.