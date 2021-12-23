В Екатеринбурге водитель Volkswagen пытался избежать ДТП и сбил женщину

ДТП произошло возле дома на Белинского, 163г Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в среду, 22 декабря, водитель иномарки пытался избежать столкновения с вставшим на светофоре автомобилем и сбил женщину-пешехода, все таки задев Hyundai Solaris. ДТП произошло возле дома на Белинского, 163г.

- Водитель Volkswagen Golf допустил заднее столкновение с Hyundai Solaris с последующим наездом на пешехода. Пострадала пешеход - женщина, около 35 лет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

ДТП попало на запись видеорегистратора. На нем видно, что две женщины начинают переходить проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В этот момент Volkswagen Golf , вылетевший из-за стоящих на светофоре автомобилей, сбивает одну из них и вылетает на тротуар.

Пострадавшую женщину доставили в больницу.