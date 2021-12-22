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Недвижимость22 декабря 2021 16:53

Археологи разрешили строить высотку рядом со старинным особняком в Екатеринбурге

Ученые провели экспертизу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Здание появится недалеко от Храма-на-Крови и исторического центра Екатеринбурга

Здание появится недалеко от Храма-на-Крови и исторического центра Екатеринбурга

Уральские археологи разрешили строить строительство многоэтажного здания вблизи с историческим особняком Иванова, который относится к памятникам культурного наследия.

Особняк построен в классическом стиле, его сохранят при возведении многофункционального комплекса общественно-жилого значения по адресу: улица Первомайская, 7. Эти сведения указаны в документе на сайте Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

На время стройки памятник укроют пленкой, также строители укрепят его котлован, и не будут использовать ударные механизмы. На первом этаже нового здания разместятся нежилые помещения, включая мастерские для художников, со второго по седьмой этаж разместятся квартиры, а на кровле – зоны отдыха.