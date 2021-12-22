Под Екатеринбургом кавказская овчарка напала на женщину

Пса на женщину могла натравить хозяйка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В СНТ «Калининец» под Верхней Пышмой недалеко от Екатеринбурга 21 декабря огромная кавказская овчарка напала на 64-летнюю женщину, которая с травмами попала в больницу.

Близкие пострадавшей женщины утверждают, что хозяйка пса специально натравила его, однако сама хозяйка написала заявление в полицию, указав, что ее жизни и жизни ее собаки была угроза. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам очевидцев, по саду гуляли две женщины, а хозяйка овчарки натравила ее на женщин, так как не хотела, чтобы они гуляли мимо ее участка.

- Хозяйка пса вышла и сказала, что здесь гулять нельзя, на что ей ответили вопросом: «Почему?». Та вывела собаку и спустила ее, - рассказывает супруг пострадавшей женщины. – Я взял вилы, немного приподнял их и спросил: «Вы что делаете?». Тогда супруг хозяйки пса сказал: «Не надо». И я опустил вилы на землю.

Сейчас проверку проводят участковые уполномоченные. После будет принято обоснованное решение. Пострадавшая пенсионерка находится в больнице.