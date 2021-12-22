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Общество22 декабря 2021 11:08

В Кировграде пенсионеры-бюджетники получат 300 рублей за вакцинацию

Получателю денег должно быть больше 60 лет
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Выплату назначат пенсионерам, которые старше 60 лет

Выплату назначат пенсионерам, которые старше 60 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде пенсионеры-бюджетники получат 300 рублей за прививку от коронавируса, главное условие – прохождение вакцинации в 2021 году или в январе 2022 в местной ЦГБ и наличие действующего сертификата о прохождении двух этапов вакцинирования. Также важно, что получатель выплаты не должен работать.

- Выплату назначат пенсионерам, которые старше 60 лет. Необходимые документы: паспорт гражданина РФ, сертификат о прохождении вакцинации или справка о завершении вакцинации от новой коронавирусной инфекции из Кировградской «ЦГБ», трудовая книжка, пенсионное удостоверение, - отметили в пресс-службе мэрии Кировграда.

Планируется, что выплаты произведут до 23 декабря. А в 2022 году деньги можно будет получить с 24 января по 28 февраля включительно.