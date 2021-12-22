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Общество22 декабря 2021 10:52

Жители Вторчермета пожаловались на отключение горячей воды и отопления

Отключения связаны с ремонтными работами
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Жители Вторчермета остались без отопления

Жители Вторчермета остались без отопления

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Вторчермета в среду, 22 декабря, пожаловались на отключение горячей воды и отопления. Отключение коснулось домов на Ферганской, Палисадной, Новосибирской, Патриса Лумумбы, Зенитчиков, Титова, Агрономической и Братской. Оказалось, что тепла и воды нет из-за ремонтных работ.

- В рамках диагностики тепловых сетей выявили слабое место. В таких случаях мы стараемся заблаговременно ремонтировать их, это могут быть различные свищи, утечки и так далее, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЕТК. - Пока погода позволяет, решили отремонтировать, поскольку завтра уже обещают похолодание до -20 градусов, чтобы потребители не испытывали в мороз проблем с отоплением и горячей водой.

Задействовано пять единиц техники и шестнадцать человек персонала. Сегодня рабочие ремонтируют тепломагистраль диаметром в 400 миллиметров. Они меняют 45 метров трубы на Патриса Лумумбы. Ориентировочно рабочие должны закончить замену трубы до 20 часов.