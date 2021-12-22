Несколько районов Югры оказались во власти снежной стихии

Непогода идет в Югру Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несколько районов Ханты-мансийского автономного округа оказались во власти снежной стихии, которая пришла в Югру 22 декабря.

Сильный ветер и снег синоптики спрогнозировали в Березовском, Белоярском, Советском, Октябрьском, Кондинском и Ханты-Мансийском района Югры. Скорость ветра здесь будет достигать 15 метров в секунду, при сильном ветре. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В связи с непогодой специалисты МЧС предупредили югорчан о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Также, если есть возможность, то лучше отказаться от поездок на большие расстояния.

Пешеходам также стоит проявлять осторожность: не стоять у зданий, с крыш которым может упасть снег, не ходить в близи больших деревьев и не находиться у рекламных щитов.

Кстати, к выходным в Ханты-Мансийский АО в выходные придет похолодание.