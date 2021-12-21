Аргументов против расширения кладбища у депутатов не оказалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге может вырасти площадь городского кладбища «Западное», запрос на расширение отправили представители МКУ «Служба городских кладбищ». Как оказалось, официально по документам на неиспользованной территории находится зона отдыха горожан. Депутаты гордумы рассмотрели этот вопрос во время очередного заседания.

- Предложение не противоречит генеральному плану, согласно которому территория преимущественно находится в зоне производственных баз, предприятий коммунального обслуживания и связана с наличием дефицита территорий для захоронения, - сообщил руководитель департамента архитектуры Алексей Храмов.

Чтобы землю передали под нужды кладбища, необходимо придать ей статус «зоны иных объектов специального назначения». Аргументов против расширения кладбища у депутатов не оказалось. Поэтому вопрос рассмотрят на заседании городской думы уже 28 декабря.