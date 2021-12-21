Фото: пресс-служба «Почты России»

В почтовые отделения Екатеринбурга поступили почтовые открытки с Шигирским идолом. Знаменитый музейный артефакт возрастом более 11 000 лет изображен в полный рост по левому краю открытки, а посередине расположена крупным планом его голова.

Выход открыток приурочен к 150-летию Свердловского областного краеведческого музея, которому принадлежит самая древняя деревянная скульптура в мире. Открытки вышли ограниченным тиражом в тысячу экземпляров.

- Открытка уникальна. Впервые сюжетом почтовой карточки становится музейный экспонат. Дизайнерское решение, предложенное сотрудником Свердловского музея, оригинально и очень интересно с художественной точки зрения, - рассказал директор УФПС Свердловской области Дмитрий Киселев.

Презентация почтовой открытки «Шигирский идол» пройдет во вторник, 21 декабря в Музее на Малышева, 46. Гости мероприятия планируют отправить открытки в Каирский музей египетских древностей и Германский археологический институт, который участвовал в экспертизе экспоната.

Кроме того, в этот же день с 12:00 до 18:00 пройдет День открытых дверей в Доме Поклевских-Козелл, где все желающие смогут приобрести открытку, поставить спецгашение «150 лет СОКМ» и опустить открытку в почтовый ящик.