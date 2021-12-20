В уральском селе снова заработает терапевтический стационар

Здание стационара действительно нуждается в ремонте. Фото: Минздрав Свердловской области

В селе Петрокаменское Свердловской области снова заработает терапевтический стационар. Как сообщает Министерство здравоохранения региона, больница закрылась в 2016 году, и местным жителям приходится ездить за 55 километров от дома, в Нижний Тагил за помощью.

- Здание стационара действительно нуждается в ремонте. В настоящее время ведется проверка систем тепло и водоснабжения и подготовка отделения к приему пациентов. Кроме того, проводятся мероприятия по привлечению врачебных кадров, - рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Он также отметил, что отделение возобновит работу в ближайшем будущем. В стационаре может появиться оборудования для диагностики желудочно-кишечных заболеваний, рентгеновский аппарат, эндоскопическое оборудование и аппарат-УЗИ.