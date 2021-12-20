В Екатеринбурге бывший директор магазина вынес из кассы почти 300 тысяч рублей

С мужчиной был заключен договор о полной материальной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экс-директор магазина присвоил 290 тысяч рублей, которые принадлежали организации. Мужчину обвинили в использовании своего служебного положения. Прокуратура установила, что он устроился на работу в 2017 на должность товароведа-приемщика, а затем дорос до руководящего поста. Об этом пишет «Уральский меридиан».

- С мужчиной был заключен договор о полной материальной ответственности. Но он разработал план и собирался, используя служебное положение, скрывать недостачу денег в кассе, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По задумке мужчина предъявлял службы по борьбе с хищениями опломбированный инкассационный пакет с ложной суммой. После этого он вскрывал его и формировал заново. Таким образом, за три месяца организация потеряла почти 300 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, экс-директору грозит до шести лет тюрьмы.