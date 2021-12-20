Общественная палата Екатеринбурга назвала главные проблемы в сфере ЖКХ

Половина горожан обращается в мэрию по вопросам ЖКХ и благоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Члены Общественной палаты Екатеринбурга на заседании 20 декабря 2021 года назвали три главных вопроса в сфере ЖКХ, по которым приходит самое большое количество замечаний от горожан.

На проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере благоустройства обращают внимание 45% жителей Екатеринбурга. В итоге члены Общественной палаты выделили эти вопросы в три блока:

1. О подготовке коммунальных служб к зимнему сезону в части улично-дорожной сети.

2. Об организации контейнерных площадок для частного сектора

3. Проблема переработки шин в Екатеринбурге, и пути ее решения.

Первый блок особенно актуален для города в эти дни, когда уральскую столицу буквально завалило снегом. Сейчас на улицах Екатеринбурга трудятся сотни дорожных рабочих, а также десятки единиц техники, которые убирают снег с тротуаров и проезжей части, после чего вывозят его за территорию города.