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Общество20 декабря 2021 7:37

Уличный тренажерный зал в парке Маяковского начнут реконструировать в мая 2022 года

Уже к середине лета руководство парка планирует закончить эти работы
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Тренажеры в открытом спортзале планируют заменить на новые.

Тренажеры в открытом спортзале планируют заменить на новые.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство ЦПКиО рассказало, как изменится уличный открытый спортзал на территории парка. Так, в следующем году его ждет реконструкция.

- Это будет полностью новая локация. Мы проведем под открытым спортзалом благоустройство - выровняем площадку, - сказал Павел Зубакин, директор парка Маяковского. - Тренажеры заменим на новые. Уверен эти работы начнутся в мае-июне.

Уже к середине лета работы буду завершены, добавляют в парке Маяковского.