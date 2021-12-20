Уличный тренажерный зал в парке Маяковского начнут реконструировать в мая 2022 года

Тренажеры в открытом спортзале планируют заменить на новые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство ЦПКиО рассказало, как изменится уличный открытый спортзал на территории парка. Так, в следующем году его ждет реконструкция.

- Это будет полностью новая локация. Мы проведем под открытым спортзалом благоустройство - выровняем площадку, - сказал Павел Зубакин, директор парка Маяковского. - Тренажеры заменим на новые. Уверен эти работы начнутся в мае-июне.

Уже к середине лета работы буду завершены, добавляют в парке Маяковского.