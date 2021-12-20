В парке Маяковского рассказали, будут ли вводить QR-коды на зимние праздники

По предварительному плану, в парке Маяковского QR-коды вводить не будут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк Маяковского готовится к зимним каникулам. Там открывается каток, ледовый городок и одна и самых высоких в городе горок - 17-метровая. В связи с этим в администрации города рассказали, потребуется ли посетителям QR-коды, чтобы посетить все это.

- Финальное решение в конце недели будет принято на встрече с руководством Роспотребнадзора, - рассказал Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга. - Пока видим ситуацию, что QR-коды не будут действовать на территории ледового городка. Это открытое пространство.

При этом в администрации города отметили, что в очередях к кассам служба безопасности может попросить людей надевать маски.

- Но QR-кодов на вход с большой вероятностью не будет, - добавил Илья Марков.