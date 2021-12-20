Кошка спряталась под крышей Фото: группа ВКонтакте ЗооСпас в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зооспасатели спасли кошку Дарью, сорвавшуюся на прогулке с поводка. Питомица залезла под крышу одноэтажной постройки во дворе и не вылезала оттуда. Хозяева пытались приманить ее и игрушкой и лакомством, но все тщетно.

- Теоретически, можно было попробовать вытащить кошку удочкой, но было сразу понятно, что шансов на успех мало - в распоряжении кошки имелось огромное пространство под крышей, и ей ничего не стоило уйти из поля зрения. В этом случае резервным вариантом была бы установка на крыше автоматической котоловушки, - рассказал зооспасатель Евгений Зенков.

Фото: группа ВКонтакте ЗооСпас в Екатеринбурге

Зооволонтеры решили все же попробовать вариант с удочкой и, когда она ушла на длину около пяти метров, в луче фонарика стало видно, что петля поравнялась с кошкой, и та обнюхивает ее.

- Поворачиваю плоскость петли, резко затягиваю и руками сразу чувствую, что удочка нагружена. Медленно вытягиваю. Удочка периодически застревает, и тогда из-под крыши слышится порыкивание. Наконец показалась кошка. Натягиваю на нее мешок, после этого разжимаю петлю, - рассказал зооспасатель.

Кошку принесли домой. Дома она с потрясенным видом выбралась из мешка и, осматриваясь, пошла по родной комнате