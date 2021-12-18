В Екатеринбурге «генеральная уборка» Исети обойдется в 2,1 миллиона рублей

Плотинку будут чистить два месяца Фото: Лев ИСТОМИН

В Екатеринбурге в 2022 году проведут «генеральную уборку» набережной и акватории реки Исеть, на это потратят 2,1 миллиона рублей. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

Всего на сумму в 2 093 998, 95 рублей с 1 апреля по 30 ноября 2022 года почистят несколько зон на берегу реки Исеть, а также русло реки. Общая протяженность территории, которую приведут в порядок в Екатеринбурге, составит 27,6 километра. Акцент сделают на обмелевших участках реки.

Сотрудники должны выехать на работы по очистке берега и русла не менее 215 раз, Городской пруд и Исторический сквер будут чистить в течение двух месяцев.

Участки на берегу реки Исеть, которые приберут в 2022 году:

1. От моста по улице Халтурина до Токарей

2. Городской пруд от Челюскинцев до проспекта Ленина

3. От Ленина до Малышева (Плотинка)

4. От Малышева до Фурманова-Ткачей

5. От Фурманова – Ткачей до переулка Базового

6. От моста на улице Павлодарской до дома №6 до улице Воровского

7. От дома №11 по Воровского до дома №22 по Миасской

8. Левый берег Нижне-Исетского пруда

9. Правый берег Верх-Исетского пруда

10. Обособленные участки берега реки Исеть в Екатеринбурге в границах особо охраняемых природных территорий.