В Екатеринбурге «генеральная уборка» Исети обойдется в 2,1 миллиона рублей

Плотинку будут чистить два месяца
Фото: Лев ИСТОМИН
В Екатеринбурге в 2022 году проведут «генеральную уборку» набережной и акватории реки Исеть, на это потратят 2,1 миллиона рублей. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.
Всего на сумму в 2 093 998, 95 рублей с 1 апреля по 30 ноября 2022 года почистят несколько зон на берегу реки Исеть, а также русло реки. Общая протяженность территории, которую приведут в порядок в Екатеринбурге, составит 27,6 километра. Акцент сделают на обмелевших участках реки.
Сотрудники должны выехать на работы по очистке берега и русла не менее 215 раз, Городской пруд и Исторический сквер будут чистить в течение двух месяцев.
Участки на берегу реки Исеть, которые приберут в 2022 году:
1. От моста по улице Халтурина до Токарей
2. Городской пруд от Челюскинцев до проспекта Ленина
3. От Ленина до Малышева (Плотинка)
4. От Малышева до Фурманова-Ткачей
5. От Фурманова – Ткачей до переулка Базового
6. От моста на улице Павлодарской до дома №6 до улице Воровского
7. От дома №11 по Воровского до дома №22 по Миасской
8. Левый берег Нижне-Исетского пруда
9. Правый берег Верх-Исетского пруда
10. Обособленные участки берега реки Исеть в Екатеринбурге в границах особо охраняемых природных территорий.