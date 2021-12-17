Уралец отправился в колонию за покушение на убийство бизнесмена

Также он выплатит два миллиона рублей в качестве возмещения ущерба и компенсации морального вреда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Пышминского района отправился на шесть лет в колонию строгого режима за покушение на убийство 34-летнего предпринимателя, у которого был конфликт с другом осужденного. Также он выплатит два миллиона рублей в качестве возмещения ущерба и компенсации морального вреда. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
- Утром 21 апреля 2020 года подсудимый вместе со своими знакомыми на автомашине прибыл к частному дому в одном из населенных пунктов в Пышминском районе, где проживает 34-летний индивидуальный предприниматель, - рассказал он.
Мужчина пришел к бизнесмену, чтобы выяснить отношения по поводу конфликта, в котором предприниматель ударил друга подсудимого. Осужденный приехал к дому на машине. При этом он сидел на заднем сидении. Злоумышленник опустил стекло на двери и два раза выстрелили из двуствольного охотничьего ружья.
Бизнесмен в этот момент был у открытого окна своего дома. Ему картечью ранило голову. Эксперты оценили это как тяжкий вред здоровью. После случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия, но позже был задержан силовиками.
- Несмотря на то, что в машине, которая приехала на «разборку», находилось несколько человек, никто не был настроен столь воинственно, кроме ныне осужденного гражданина. Именно он, не посвящая в свои замыслы других участников «криминального вояжа», на территории заброшенной котельной вооружился охотничьим ружьем и незаметно положил его в багажник машины, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, после выстрелов осужденный разобрал оружие и спрятал его на территории заброшенной котельной. Он показал место схрона после задержания.
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