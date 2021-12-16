В Тавде 27-летний местный житель искал закладки с наркотиком на ж/д перегоне

Во время досмотра в чехле его мобильного телефона нашли полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области полицейские поймали 27-летнего жителя Тавды, который искал закладки с наркотиком на ж/д перегоне. Во время досмотра в чехле его мобильного телефона нашли полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом.

- Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Согласно заключению экспертов, это синтетическое наркотическое средство общей массой 0,74 грамма, что является значительным размером, - рассказали в пресс-службе полиции на транспорте по УрФО.

Как оказалось, сутками ранее он купил наркотики в интернете, продавец указал ему координаты тайника-закладки. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», до суда его отпустили под подписку о невыезде.