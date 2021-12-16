Заместитель мэра Екатеринбурга рассказала, как будет организована вакцинация школьников

В пресс-службе мэрии добавили, что точных сроков поставки препарата «Спутник М» в наш регион пока нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель мэра Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала, как будет организован процесс прививки школьников от коронавируса. По ее словам, существование детской вакцины является благоприятным явлением, при этом подчеркнула, что она будет добровольной.

- Предлагаю не тревожиться понапрасну, а дождаться всех нормативных документов, которые будут регламентировать эту очень ответственную процедуру, а также поступления самой вакцины и выдачи соответствующих рекомендаций, - отметила Екатерина Сибирцева.

В пресс-службе мэрии добавили, что точных сроков поставки препарата «Спутник М» в наш регион пока нет. Как только появится определенная информация, ее доведут до родителей и учителей. Вполне возможно, что в школах появятся прививочные кабинеты.

При этом школы не являются зоной, свободной от COVID-19, поэтому вход туда будет осуществляться без предъявления QR-кода.