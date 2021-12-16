В Екатеринбурге за 40 миллионов отреставрируют «Дом Рязанова»

В «Доме Рязанова» поменяют кровлю, окна и двери, а также реставрируют фасады и цоколь Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге отреставрируют объекты культурного наследия «Дом Рязанова» на 8 марта, 25 и «Две лавки», которое находится рядом. На работы планируют потратить почти 40 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Ремонт затеяли, чтобы приспособить здания для современного использования. Так, в «Доме Рязанова» поменяют кровлю, окна и двери, а также реставрируют фасады и цоколь. Внутри здания отремонтируют полы, потолки и стены. В здании «Две лавки» планируют поменять кровлю, окна и двери и отремонтировать фасады, полы, стены и потолок.

Реставрацию заказал МБУ дополнительного образования «Детско-юношеский центр». Ремонтные работы в здании должны завершить до 26 декабря 2022 года.