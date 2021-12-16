Мужчина находится в медучреждении Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полицейские просят помочь установить личность мужчины с нарушением психики. Он называет себя Вячеславом Мочановым. Сейчас мужчина находится на лечении в специализированном медицинском учреждении.

- С его слов, он когда-то проживал в городе Екатеринбург в детском доме, у него есть младшая сестра, данных которой он не помнит. Где и с кем проживает, а также иные обстоятельства своей жизни мужчина пояснить не может, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Когда-то мужчина отморозил ноги, поэтому у него нет стоп и голеней на обеих ногах. На вид ему около 35-40 лет.

Если вы можете помочь полицейским установить личность мужчины, свяжитесь с дежурной частью отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-63-02.