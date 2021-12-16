Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Синара»

В Екатеринбурге создадут первый онлайн-каталог по истории уральского искусства с конца 19 века до современности. В него войдут 475 самых знаковых и показательных произведений, отображающих художественный процесс Урала, которые отобрала искусствовед Дарья Костина. Проект реализует благотворительный фонд «Синара» и Галерея «Синара Арт».

- Весь онлайн-каталог будет строиться по десятилетиям. Мы хотим создать методологическую базу, которая может быть использована всеми, кто интересуется именами основных героев художественной сцены на Урале, - рассказала Дарья Костина.

Онлайн-каталог будет интересен не только любителям искусства, но и профессионалам. Педагоги смогут почерпнуть для себя нужную информацию и на примере произведений из него смогут рассказывать школьникам и студентам о художественном процессе, который происходил на Урале.

Онлайн-каталог будет размещен на сайте «Арт-платформы». Проект также будет включать в себя открытые лекции, семинары, дискуссии о развитии современного искусства и мастер-классы, которые проведут в Галерее «Синара Арт».