В поселке Арти семья с ребенком-инвалидом добилась получения новой квартиры

Артинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Арти семья с ребенком-инвалидом добилась получения квартиры, в очереди на которую родители стояли еще с 2019 года. Предоставить квартиру помогла районная прокуратура, которая выяснила, что уральцы воспитывают восьмилетнего ребенка, страдающего тяжелой формой хронического заболевания.

- Выяснилось, что права матери на благоустроенное жилище нарушены, поэтому прокурор обратился в суд с иском о предоставлении ребенку-инвалиду и его матери вне очереди по договору социального найма жилое помещение, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Артинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил. В настоящее время семье ребенка-инвалида по договору социального найма предоставлена благоустроенная квартира в недавно построенном доме.