Фото: Instagram Евгения Куйвашева

15 декабря Уральскому филармоническому оркестру исполнилось 85 лет, именно в этот день в 1936 году артисты дали свой первый концерт и открыли новую музыкальную страницу в истории региона. Губернатор Свердловской области, опубликовав архивные кадры, заверил, что те, кто хоть раз слышал наших музыкантов, уже не забудет их исполнение.

- Посмотрите на фото. На нем – советский дирижер Марк Паверман. Он в 30-е годы собрал в Свердловске оркестр, который ждало большое будущее. За эти годы музыканты где только ни выступали, какие только вершины ни брали. Гастролировали в 21 стране, играли со звёздами мировой величины, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

В своем обращении глава региона пожелал филармоническому оркестру никогда не останавливаться на достигнутом и звучать всегда и везде, потому что он, по его мнению, находится не на шаг, а на десяток шагов впереди.