В военных училищах осенние каникулы перенесли на зимний отпуск

Кадеты отправятся в отпуск раньше времени Фото: Олег УКЛАДОВ

Воспитанники учебных заведений, принадлежащих Минобороны, в число которых входят военно-морские училища, кадетские корпуса, пансионы воспитанниц, а также суворовских и нахимовских училищ будут дольше обычного отдыхать в зимние каникулы.

Сейчас ученики уже начинают отбывать в зимний отпуск. Перенос каникул связан с коронавирусом. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В качестве профилактических и защитных мер все воспитанники военных учебных заведений пройдут тестирование, а ученики в возрасте 12-15 лет получат возможность привиться от коронавирус вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М. Прививка ставится только с согласия родителей и самих подростков.