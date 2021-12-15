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Общество15 декабря 2021 12:19

В военных училищах осенние каникулы перенесли на зимний отпуск

Это связано с коронавирусом
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Кадеты отправятся в отпуск раньше времени

Кадеты отправятся в отпуск раньше времени

Фото: Олег УКЛАДОВ

Воспитанники учебных заведений, принадлежащих Минобороны, в число которых входят военно-морские училища, кадетские корпуса, пансионы воспитанниц, а также суворовских и нахимовских училищ будут дольше обычного отдыхать в зимние каникулы.

Сейчас ученики уже начинают отбывать в зимний отпуск. Перенос каникул связан с коронавирусом. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В качестве профилактических и защитных мер все воспитанники военных учебных заведений пройдут тестирование, а ученики в возрасте 12-15 лет получат возможность привиться от коронавирус вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М. Прививка ставится только с согласия родителей и самих подростков.