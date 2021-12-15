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Происшествия15 декабря 2021 9:55

Хакеры обманом вынудили 16-летнююю школьницу из Нижнего Тагила сделать интимные фото, а после и слили их в Сеть

14 декабря следователи возбудили уголовное дело
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Школьницу атаковали через соцсеть ВКонакте

Школьницу атаковали через соцсеть ВКонакте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине октября 2021 года 41-летняя жительница Нижнего Тагила в отчаянии пришла в полицию. Женщина рассказала, что злоумышленники через социальную сеть «ВКонтакте» заставили ее 16-летнюю дочь скинуть фотографии интимного характера, которые потом стали «гулять» по Сети. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

Опытные сыщики из числа полицейских выяснили, что переписка и распространение фотографий велось от имени пользователей Саша Котов, Артем Дандес и Артем Филатов. Эти страницы ведутся через IP-адреса, зарегистрированные в Нидерландах на номера сотовых телефонов, зарегистрированных, в свою очередь, в Азербайджане.

Изучив эту информацию, следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста», так как школьнице на момент общения с ней злоумышленников, было 15 лет.