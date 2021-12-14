В Екатеринбурге 25-летний парень с газовым баллончиком ограбил салон сотовой связи

Полиция быстро вышла на след злоумышленника, им оказался неработающий и несудимый парень Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25-летний парень с газовым баллончиком в руках ограбил салон сотовой связи. Инцидент произошел 28 ноября в торговом павильоне на проспекте Космонавтов. Продавец рассказал, что в помещение вошел молодой человек и поинтересовался о наличии в продаже дорогого смартфона, на что ему ответили утвердительно.

- Затем неизвестный неожиданно достал предмет, схожий на газовый баллончик, и, угрожая менеджеру торгового зала, потребовал отдать ему гаджет. Работник салона реально воспринял данную угрозу и отдал злоумышленнику телефон. Сумма ущерба составила 88 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Полиция быстро вышла на след злоумышленника, им оказался неработающий и несудимый парень. Он признался в содеянном и сообщил, что уже успел продать телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», ему грозит до десяти лет тюрьмы.